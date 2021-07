John Lithgow farà parte del cast del film sulla santa Francesca Saverio Cabrini (Di giovedì 15 luglio 2021) L'attore John Lithgow farà parte del cast del film biografico sulla santa Francesca Saverio Cabrini, interpretata da Cristiana Dell'Anna. Nel film sulla vita della santa Francesca Cabrini, che avrà come star Cristiana Dell'Anna, reciteranno anche John Lithgow, David Morse e Rolando Villazón. La regia del progetto, ancora senza un titolo ufficiale, sarà firmata da Alejandro Monteverde. La ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 luglio 2021) L'attoredeldelbiografico, interpretata da Cristiana Dell'Anna. Nelvita della, che avrà come star Cristiana Dell'Anna, reciteranno anche, David Morse e Rolando Villazón. La regia del progetto, ancora senza un titolo ufficiale, sarà firmata da Alejandro Monteverde. La ...

