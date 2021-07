Helmut Marko commenta il percorso di Gasly (Di giovedì 15 luglio 2021) Questa stagione di Formula Uno sta riservando diverse sorprese. I piloti si stanno sfidando Gran Premio dopo Gran Premio, ottenendo a volte risultati utili, a volte risultati deludenti. Uno dei corridori che ha più meravigliato è Pierre Gasly: dal suo esordio è cresciuto moltissimo. Helmut Marko commenta il percorso del pilota Alpha Tauri. Per la qualifica sprint una premiazione d’altri tempi : quali le sue parole? La carriera di Pierre Gasly è stata in continua ascesa da quando ha esordito in Formula Uno. Ovviamente ha avuto anche lui degli alti e dei bassi ma il pilota ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 luglio 2021) Questa stagione di Formula Uno sta riservando diverse sorprese. I piloti si stanno sfidando Gran Premio dopo Gran Premio, ottenendo a volte risultati utili, a volte risultati deludenti. Uno dei corridori che ha più meravigliato è Pierre: dal suo esordio è cresciuto moltissimo.ildel pilota Alpha Tauri. Per la qualifica sprint una premiazione d’altri tempi : quali le sue parole? La carriera di Pierreè stata in continua ascesa da quando ha esordito in Formula Uno. Ovviamente ha avuto anche lui degli alti e dei bassi ma il pilota ...

Ultime Notizie dalla rete : Helmut Marko Formula 1 - Marko sul Gasly 2.0: 'E' cambiato rispetto al passato' Intervistato da motorsport - total.com, Helmut Marko ha promosso a pieni voti la crescita di Pierre Gasly in AlphaTauri, sottolineando come il francese sia notevolmente cambiato rispetto alla mezza stagione vissuta in Red Bull. Secondo il ...

Marko: 'Gasly è cambiato' - FormulaPassion.it 'Sono d'accordo con lui: questo è il miglior Gasly mai visto finora in F1' . Helmut Marko rende onore a Pierre Gasly , pilota dell'AlphaTauri che dopo la bocciatura subita in Red Bull dopo la prima metà del 2019 in Red Bull ha cambiato marcia conquistando un podio in Brasile ...

F1, per Helmut Marko la colpa è di Lewis Hamilton Sportal F1, per Helmut Marko la colpa è di Lewis Hamilton Il consulente austriaco della Red Bull non ha dimenticato un episodio che costò la carriera ad un suo ex pilota.

F1, Helmut Marko incolpa Lewis Hamilton "Lewis ha rovinato la carriera di Albon alla curva 4 del GP di Stiria lo scorso anno", ha tuonato Helmut Marko. Ci sono treni, sostiene qualcuno, che passano una sola volta nella vita. Quello di Alex ...

