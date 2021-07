Dramma nel Fortore, corpo di un uomo ritrovato in fondo a un pozzo (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontefalcone in Val Fortore (Bn) – Macabra scoperta nel paese fortorino di Montefalcone in Val Fortore. Un 80enne è stato ritrovato senza vita all’interno di un pozzo adiacente la propria abitazione. L’anziano non dava notizie di sè da alcune ore. Le ricerche erano partite nel tardo pomeriggio di ieri da parte dei familiare. Solo in tarda notte, alle 3 circa, il suo corpo è stato visto sul fondo di un pozzo. Quindi il recupero da parte dei Vigili del fuoco. E’ stato, infatti, necessario l’intervento dei caschi rossi per riportare alla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontefalcone in Val(Bn) – Macabra scoperta nel paese fortorino di Montefalcone in Val. Un 80enne è statosenza vita all’interno di unadiacente la propria abitazione. L’anziano non dava notizie di sè da alcune ore. Le ricerche erano partite nel tardo pomeriggio di ieri da parte dei familiare. Solo in tarda notte, alle 3 circa, il suoè stato visto suldi un. Quindi il recupero da parte dei Vigili del fuoco. E’ stato, infatti, necessario l’intervento dei caschi rossi per riportare alla ...

