Covid Lombardia | variante Delta quasi un caso su due

La variante Delta in Lombardia rappresenta quasi un contagio Covid su due. La Regione Lombardia "ha disposto dal 18 giugno scorso la genotipizzazione di tutti i tamponi positivi e nel mese di giugno la percentuale dei casi con variante Delta è risultata pari all'11%, mentre nel corrente mese di luglio è stata riscontrata nel 47% di essi, a conferma dello scambio in atto tra le varianti Alpha e Delta". Secondo quanto comunicato dalla Direzione generale Welfare al 14 luglio nella regione "sono state eseguite 20.089 analisi di ...

