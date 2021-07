Breaking Bad non è originale per chi ha visto l’anime Death Note (Di giovedì 15 luglio 2021) La grandezza di Breaking Bad è indiscutibile. I premi, gli ascolti e la critica consegnano un punto di vista unanime sotto quest’aspetto. È stata una visione piacevole anche per me, che non sono il più accanito cultore di serie tv, al punto da attendere sempre che un prodotto finisca per poterlo vedere senza vivere il vuoto tra una stagione e l’altra. Piacevole sì, ma non di più. E non perché uno si voglia porre controcorrente e debba fare la voce fuori dal coro per distinguersi. Breaking Bad, nello sviluppo di trame e personaggi, mi ha ricordato un anime giapponese, la cui messa in onda in Italia si è conclusa proprio quando è cominciata quella della ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 luglio 2021) La grandezza diBad è indiscutibile. I premi, gli ascolti e la critica consegnano un punto di vista unanime sotto quest’aspetto. È stata una visione piacevole anche per me, che non sono il più accanito cultore di serie tv, al punto da attendere sempre che un prodotto finisca per poterlo vedere senza vivere il vuoto tra una stagione e l’altra. Piacevole sì, ma non di più. E non perché uno si voglia porre controcorrente e debba fare la voce fuori dal coro per distinguersi.Bad, nello sviluppo di trame e personaggi, mi ha ricordato un anime giapponese, la cui messa in onda in Italia si è conclusa proprio quando è cominciata quella della ...

