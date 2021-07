Ultime Notizie Roma del 14-07-2021 ore 16:10 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza covid in natura mentre ci si aspetta che la variante Delta diventi il dominante anche in Italia come l’ormai in altri paesi ci si chiede l’impatto che avrà sulla curva dei contagi Secondo alcuni esperti si lasciano circolare Ae covid tra la colazione senza che la maggior parte sia vaccinata o senza restrizioni il virus che potrebbe capire come fare ammalare anche i vaccinati per questo è importante arginare la diffusione della variante Delta con ogni mezzo e non è detto che la serva proprio a questo scopo intanto sembrerebbe che la pandemia e la dà della didattica a ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza covid in natura mentre ci si aspetta che la variante Delta diventi il dominante anche in Italia come l’ormai in altri paesi ci si chiede l’impatto che avrà sulla curva dei contagi Secondo alcuni esperti si lasciano circolare Ae covid tra la colazione senza che la maggior parte sia vaccinata o senza restrizioni il virus che potrebbe capire come fare ammalare anche i vaccinati per questo è importante arginare la diffusione della variante Delta con ogni mezzo e non è detto che la serva proprio a questo scopo intanto sembrerebbe che la pandemia e la dà della didattica a ...

Advertising

fanpage : Niente stipendio da Settembre ai sanitari non vaccinati. - fanpage : In Francia multe fino a 45mila euro e carcere per esercenti che violano #greenpass - Corriere : L’Oms sulla finale di Wembley: devastante contagio in diretta tv - TgrRai : RT @TgrRaiMolise: Cinque offerte, bocche cucite. Chi comprerà il #Gemelli #Molise ? Dopo le parole di @Pontifex_it il punto sulla situazion… - _TYPEONEGATIVE_ : RT @gustinicchi: L'AMICHI DI GIGGINO O'PADULO y O'BRICIOLISTA y O'BIBITARO -