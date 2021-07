Sileri: «Facciamo subito come Macron: Green Pass per le discoteche così avremo la corsa a vaccinarsi» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Fare subito come ha fatto la Francia, applicando sul serio il Green Pass, niente quarantena per chi ha ricevuto due dosi, rivedere i parametri nel giro di una o due settimane. La proposta arriva dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato oggi dal Messaggero. «Pensiamo alle discoteche – esemplifica -, se concedessimo ai locali di aprire per i clienti con il Green Pass, avremmo la corsa di chi ha tra i 18 e i 40 anni a vaccinarsi. Il Green Pass, sia chiaro, da noi non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) Fareha fatto la Francia, applicando sul serio il, niente quarantena per chi ha ricevuto due dosi, rivedere i parametri nel giro di una o due settimane. La proposta arriva dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervistato oggi dal Messaggero. «Pensiamo alle– esemplifica -, se concedessimo ai locali di aprire per i clienti con il, avremmo ladi chi ha tra i 18 e i 40 anni a. Il, sia chiaro, da noi non ...

