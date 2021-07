Palermo: non calunniò ufficiali Arma, assolto ex caposcorta Di Matteo e un collega (Di mercoledì 14 luglio 2021) Palermo, 14 lug. (Adnkronos) - Il Tribunale di Palermo ha assolto il maresciallo Saverio Masi, storico caposcorta di Nino Di Matteo, e il maresciallo Salvatore Fiducia, difeso dallo Studio Ingroia, imputati per il reato di calunnia e diffamazione nei confronti di sette ufficiali dell'Arma: Giammarco Sottili, Francesco Gosciu, Michele Miulli, Fabio Ottaviani, Gianluca Valerio, Antonio Nicoletti e Biagio Bertodi. La giudice della quinta sezione penale di Palermo, Marina Minasola ha assolto i due sottufficiali ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021), 14 lug. (Adnkronos) - Il Tribunale dihail maresciallo Saverio Masi, storicodi Nino Di, e il maresciallo Salvatore Fiducia, difeso dallo Studio Ingroia, imputati per il reato di calunnia e diffamazione nei confronti di settedell': Giammarco Sottili, Francesco Gosciu, Michele Miulli, Fabio Ottaviani, Gianluca Valerio, Antonio Nicoletti e Biagio Bertodi. La giudice della quinta sezione penale di, Marina Minasola hai due sott...

