Nuvole e competizione Verso un cloud più equo e accessibile

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La transizione digitale che ci sta portandol’adozione diffusa delcomputing è una promessa tanto carica di opportunità quanto di rischi. Tra tutti, l’eventualità che la solida posizione di cui godono oggi le grandi aziende tecnologiche si traduca in un dominio assoluto sull’infrastruttura fondamentale su cui girerà non solo l’economia digitale, ma tutto, dai servizi statali al funzionamento della piccola azienda privata. In un mercato digitale non ancora regolato a dovere. Da qui l’allarme lanciato dalle migliaia di aziende europee (di cui tremila sono italiane) riunite sotto l’egida di Cispe, l’associazione di fornitori di infrastrutture ...