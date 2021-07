Lufthansa non saluterà più i passeggeri con “signori e signore”. “Non è inclusivo, importante tenere in considerazione tutti” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non più “signori e signore”. La compagnia aerea Lufthansa ha deciso di archiviare il saluto a bordo che si rivolgeva ai passeggeri con “gentili signori e signore” perché non è neutro. La frase di benvenuto in tedesco, come in altre lingue, sarà sostituita dal formule più inclusive. A renderlo noto è la prima pagina del giornale tedesco Bild. La decisione sarà valida anche per le compagnie Austrian, Eurowings, Swiss e Brussels Airlines. “Per noi è importante tenere in considerazione tutti al momento del saluto – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non più “”. La compagnia aereaha deciso di archiviare il saluto a bordo che si rivolgeva aicon “gentili” perché non è neutro. La frase di benvenuto in tedesco, come in altre lingue, sarà sostituita dal formule più inclusive. A renderlo noto è la prima pagina del giornale tedesco Bild. La decisione sarà valida anche per le compagnie Austrian, Eurowings, Swiss e Brussels Airlines. “Per noi èinal momento del saluto – ha ...

