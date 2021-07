L’assalto fallito del senatore Pillon al Ddl Zan sui «bambini comprati su internet dalle coppie omosessuali» – Il video (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ieri durante il dibattito sul Ddn Zan in Senato è stata respinta la pregiudiziale di Simone Pillon, con la quale il leghista voleva rimandare la discussione sulla legge. In questo spezzone tratto dal suo discorso possiamo apprezzare una delle motivazioni fornite dal senatore per dire no al Ddl: «La coppia same-sex ha tutto il diritto di stare insieme, ma l’attenzione del legislatore deve privilegiare i diritti del bambino, che ha diritto alla mamma e al papà. E che ha diritto a non essere acquistato su internet». Cosa c’entra il Ddl Zan con i bambini acquistati su internet? Nulla, ovviamente visto che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ieri durante il dibattito sul Ddn Zan in Senato è stata respinta la pregiudiziale di Simone, con la quale il leghista voleva rimandare la discussione sulla legge. In questo spezzone tratto dal suo discorso possiamo apprezzare una delle motivazioni fornite dalper dire no al Ddl: «La coppia same-sex ha tutto il diritto di stare insieme, ma l’attenzione del legislatore deve privilegiare i diritti del bambino, che ha diritto alla mamma e al papà. E che ha diritto a non essere acquistato su». Cosa c’entra il Ddl Zan con iacquistati su? Nulla, ovviamente visto che ...

