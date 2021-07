Il Papa dimesso dal Policlinico Gemelli a 10 giorni dall' operazione | ' Grazie a chi mi è stato vicino'

(Di mercoledì 14 luglio 2021)Francesco èdaldi Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Il Pontefice ha utilizzato la sua consueta auto per tornare in Vaticano. Al Santo Padre è stata ...

Francesco è statodal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Il Pontefice ha lasciato l'ospedale alle 10.45 dall'ingresso di via Trionfale dieci giorni dopo ...Francescodall'ospedale Gemelli/ Come sta? Convalescenza in Vaticano PRIMO SUMMIT INTERNAZIONALE LIBERTA' RELIGIOSA: FRA I RELATORI ANCHE PELOSI E POMPEO L'Usccb si dice orgoglioso di ...Ha lasciato, questa mattina, il Policlinico Gemelli; dieci giorni dopo l’intervento chirurgico al colon. Prima di rientrare in Vaticano, il Papa, ha fatto tappa nella Basilica di Santa Maria Maggiore ...Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice era stato ricoverato domenica 4 luglio per un intervento al colon. Scortato dalla polizia, Bergoglio ha lasciato il ...