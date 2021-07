F1, GP Gran Bretagna 2021: numeri, statistiche, curiosità. Lewis Hamilton alla caccia dell’8° successo a Silverstone (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nella giornata di domenica 18 luglio andrà in scena il 72° Gran Premio di Gran Bretagna valido per il Mondiale di Formula Uno, nonché decimo round della stagione 2021. Più che una gara, parliamo di un’autentica istituzione del Circus, in quanto non è mai mancata dal calendario iridato, neppure nel 2020 stravolto dalla pandemia di Covid-19. Questo significa che il GP britannico si è disputato in ogni singolo Mondiale di Formula Uno dal 1950 in poi. Solamente il Gran Premio d’Italia può vantare il medesimo status di “classicissima”. La prima gara valevole per il campionato mondiale di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nella giornata di domenica 18 luglio andrà in scena il 72°Premio divalido per il Mondiale di Formula Uno, nonché decimo round della stagione. Più che una gara, parliamo di un’autentica istituzione del Circus, in quanto non è mai mancata dal calendario iridato, neppure nel 2020 stravolto dpandemia di Covid-19. Questo significa che il GP britannico si è disputato in ogni singolo Mondiale di Formula Uno dal 1950 in poi. Solamente ilPremio d’Italia può vantare il medesimo status di “classicissima”. La prima gara valevole per il campionato mondiale di ...

