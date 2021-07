Digita | Graded alla chiusura al Graduation Day presenta il suo ultimo project work

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roadshow eDay per la giornata conclusiva del quarto anno accademico dil Transformation & Industry Innovation Academy, il percorso di formazione sulla trasformazionele e di Industria 4.0 nato dpartnership tra l’Università di Napoli Federico II e Deloittel. Domani a partire dalle 10, presso il Campus Universitario di San Giovanni a Teduccio in Corso Nicolangelo Protopisani 70, l’Academy riapre le aule al pubblico per illustrare ifrutto della collaborazione con le aziende Partner Platinum ...

Advertising

antonellaautero : RT @GradedSpa: Seconda verifica #Midterm per i due studenti @DigitaAcademy impegnati dal mese di aprile sul nuovo #project #work in @Graded… -

Ultime Notizie dalla rete : Digita Graded

Il Denaro

...remota la seconda verifica Mid Term per i due studenti del quarto anno accademico dellaAcademy di San Giovanni a Teduccio impegnati dal mese di aprile sul nuovo project work in, ......modalità remota la seconda verifica MidTerm per i due studenti del quarto anno accademico dellaAcademy di San Giovanni a Teduccio impegnati dal mese di aprile sul nuovo project work in,...Si è tenuta in modalità remota la seconda verifica Mid Term per i due studenti del quarto anno accademico della Digita Academy di San Giovanni a Teduccio impegnati dal mese di aprile sul nuovo project ...