Covid, in Francia multe e rischio carcere per gli esercenti che violano il pass sanitario (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sanzioni fino a 45 mila euro, un anno di prigione e possibile licenziamento: lo prevede la bozza del progetto di legge contenente le nuove disposizioni annunciate da Macron

CottarelliCPI : In Francia annunciano l’obbligo di vaccinazione per medici e restrizioni per chi non è vaccinato. Possibile che in… - SkyTG24 : In #Francia si dovrà mostrare un pass sanitario anche per entrare in caffè, ristoranti, centri commerciali. Arriva… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, Francia due milioni di prenotazioni dopo il discorso di Macron sul pass sanitario obbligatorio - gianiarmd : RT @massimofantini4: Il boom di prenotazioni di vaccini anti covid in Francia in seguito alle dichiarazioni di Macron ci fa capire una cosa… - TheTASCAtt : RT @CottarelliCPI: In Francia annunciano l’obbligo di vaccinazione per medici e restrizioni per chi non è vaccinato. Possibile che in Itali… -