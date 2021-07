Borsa | Milano sale +0 | 2% con Tenaris | Tim | Mps e Unicredit

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Piazza Affari gira sopra la parità dopo un avvio fiacco, staccando le altre Borse europee, tutte in ribasso per effetto dei timori legati agli effetti dell'inflazione sulle politiche di sostegno delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

30, in..Londra cede lo 0,5%, Parigi lo 0,3%, Francoforte lo 0,2% mentreoscilla sulla parità ( - 0,02%). Poco mossi i future su Wall Street mentre lo spread Btp - Bund si appiattisce a 100 punti base ...Borse europee in calo, appesantite ancora una volta dalla preoccupazione che l'aumento dell'inflazione possa accelerare il processo di riduzione delle misure di sostegno all'economia concesse dalle ba ...Francesco Trapani, ex Bulgari e LVMH, e Marco Piana, ex 3i Group, (rispettivamente Presidente e AD di VAM Investments), scelgono la via della SPAC per investire in società europee di lusso, bellezza, ...