Bonucci | “Pullman scoperto? C’era l’ok delle autorità | non scaricate le colpe sui giocatori”

Il difensore della Nazionale italiana Leonardo Bonucci ha provato a sedare le polemiche relative alla sfilata degli azzurri sul Pullman scoperto. Dopo la vittoria degli Europei 2020, i ragazzi del ct Mancini avevano infatti sfilato per le strade di Roma: "Le autorità avevano dato il via libera. Ci avevano detto di essere in grado di tenere sotto controllo la situazione. Purtroppo scaricare le colpe sui giocatori è semplicistico e molto italiano". Queste le parole del calciatore in un'intervista al Foglio che verrà pubblicata nella giornata di giovedì 15 luglio. SportFace.

