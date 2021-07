Atp Newport 2021: programma, orari e ordine di gioco giovedì 15 luglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ecco il programma e l’ordine di gioco di giovedì 15 luglio dell’Atp di Newport 2021. Giornata di quarti di finale a Rhode Island per l’ultimo torneo stagionale su erba. Due i match in programma, che vedranno impegnati giocatori di un certo calibro. Occhi puntati soprattutto sul big match Sock-Anderson e sulla sfida con protagonista il kazako Bublik, prima testa di serie. Di seguito l’order of play di giornata con orari italiani. STADIUM secondo match dalle ore 17 (1) Bublik vs Jung a seguire (WC) Sock vs (8/WC) Anderson SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ecco ile l’didi15dell’Atp di. Giornata di quarti di finale a Rhode Island per l’ultimo torneo stagionale su erba. Due i match in, che vedranno impegnati giocatori di un certo calibro. Occhi puntati soprattutto sul big match Sock-Anderson e sulla sfida con protagonista il kazako Bublik, prima testa di serie. Di seguito l’order of play di giornata conitaliani. STADIUM secondo match dalle ore 17 (1) Bublik vs Jung a seguire (WC) Sock vs (8/WC) Anderson SportFace.

