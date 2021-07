Vaccini, Figliuolo: “Attrezzati per eventuale terza dose a tutti” (Di martedì 13 luglio 2021) “Siamo Attrezzati per la terza dose, ma credo che sia più un richiamo. Non si sa ancora della reale necessità, ma noi siamo Attrezzati.Abbiamo aderito attraverso l’UE per prenderne grossi quantitativi e avere anche una scorta. Per quella fase dovremo uscire dalla logica degli hub: utilizzare al massimo le capacità dei medici di base, pediatri e farmacisti. Si dovrà andare in una logica strutturale. Noi siamo organizzati per poter fare il richiamo a tutta la popolazione”. È quanto ha dichiarato il commissario straordinario per l’Emergenza Covid, Francesco Figliuolo al Tg2 Post. “In questo momento – ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 luglio 2021) “Siamoper la, ma credo che sia più un richiamo. Non si sa ancora della reale necessità, ma noi siamo.Abbiamo aderito attraverso l’UE per prenderne grossi quantitativi e avere anche una scorta. Per quella fase dovremo uscire dalla logica degli hub: utilizzare al massimo le capacità dei medici di base, pediatri e farmacisti. Si dovrà andare in una logica strutturale. Noi siamo organizzati per poter fare il richiamo a tutta la popolazione”. È quanto ha dichiarato il commissario straordinario per l’Emergenza Covid, Francescoal Tg2 Post. “In questo momento – ha ...

