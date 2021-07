Trasferimento terminal bus in via Vinciprova, un disastro annunciato per Cammarota (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “I disagi che si stanno registrando dopo lo spostamento del terminal bus di BusITalia a via Vinciprova sono un disastro annunciato: si faccia ammenda e si torni indietro, ora”. L’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza dal 2019 rilancia la questione ed in una nota illustra tutte le anomalie legate alla scelta, con il supporto nelle critiche anche delle associazioni dei consumatori pronte a diffidare Comune e Regione Campania. “Abbiamo le prove del disastro compiuto: con il blocco stradale di una delle principali arterie della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “I disagi che si stanno registrando dopo lo spostamento delbus di BusITalia a viasono un: si faccia ammenda e si torni indietro, ora”. L’avvocato Antonio, presidente della commissione trasparenza dal 2019 rilancia la questione ed in una nota illustra tutte le anomalie legate alla scelta, con il supporto nelle critiche anche delle associazioni dei consumatori pronte a diffidare Comune e Regione Campania. “Abbiamo le prove delcompiuto: con il blocco stradale di una delle principali arterie della ...

Advertising

anteprima24 : ** Trasferimento terminal bus in via Vinciprova, un disastro annunciato per #Cammarota ** -