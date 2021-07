Timothée Chalamet | chiamiamolo col suo nome | il più figo del Festival di Cannes

Leggi su gqitalia

(Di martedì 13 luglio 2021) Celebre per aver sempre osato sui tappeti rossi più importanti del mondo (aggiudicandosi ogni volta il titolo di più glamour),arriva aldie non delude. Per la première dell'atteso The French Dispatch di Wes Anderson, l'attore ha fatto schizzare in alto la colonnina del coolness rinunciando a un look in black (scelto invece da tutti i colleghi di set, da Owen Wilson a Bill Murray, da Benicio Del Toro, seppur elegantissimo in smoking Armani, ad Adrian Brody) a favore di un completo di Tom Ford total silver cangiante. Indubbiamente il divo sa davvero come fare una dichiarazione di stile ...