Temptation Island, Jessica si lascia finalmente andare con il single Davide (Di martedì 13 luglio 2021) La coppia Jessica e Alessandro è stata tra le protagoniste assolute della terza puntata di Temptation Island 2021. Dopo che nei precedenti due appuntamenti le telecamere del programma si erano concentrate più che altro sugli allenamenti estemporanei di lui, non senza qualche momento di ilarità, la serata di ieri ha fotografato una situazione profondamente diversa. Tutto merito della mossa di Jessica Mascheroni, che a sorpresa si è avvicinata al single Davide Basolo, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Un avvicinamento il suo che agli occhi del fidanzato Alessandro ha decretato, almeno a ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 13 luglio 2021) La coppiae Alessandro è stata tra le protagoniste assolute della terza puntata di2021. Dopo che nei precedenti due appuntamenti le telecamere del programma si erano concentrate più che altro sugli allenamenti estemporanei di lui, non senza qualche momento di ilarità, la serata di ieri ha fotografato una situazione profondamente diversa. Tutto merito della mossa diMascheroni, che a sorpresa si è avvicinata alBasolo, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Un avvicinamento il suo che agli occhi del fidanzato Alessandro ha decretato, almeno a ...

Advertising

ariannarr8 : RT @bwoahgirl: A non guardare Temptation Island siamo rimaste io ed io. Ottimo direi. - tuttopuntotv : Temptation Island, Jessica si lascia finalmente andare con il single Davide #temptationisland - Valerio000j : RT @californiet: @Emme__10 capitano dell'inter twitter finito a guardare Temptation Island, guarda come cazzo ti ha ridotto Zhang - sogniappesi24_ : Ieri non ho visto la puntata di Temptation Island e mi sa che vedo qualche clip questo pomeriggio dopo lavoro.. per… - CapeTaun : @scrematura Ma cosa è questa legge universale? Mi sono trovata ieri sera nella stessa situazione. Io voglio un sacc… -