Sub morto durante immersione a Cagliari, ipotesi malore (Di martedì 13 luglio 2021) Si chiamava Gabriele Ibba, il sub 20enne morto ieri sera durante una immersione nelle acque del Poetto di Cagliari. La Guardia costiera sta ancora lavorando per ricostruire dettagliatamente la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 luglio 2021) Si chiamava Gabriele Ibba, il sub 20enneieri seraunanelle acque del Poetto di. La Guardia costiera sta ancora lavorando per ricostruire dettagliatamente la ...

Advertising

AnsaSardegna : Sub morto durante immersione a Cagliari, ipotesi malore. La tragedia ieri sera nelle acque del Poetto #ANSA - occhio_notizie : Un giovane sub di appena 20 anni è morto durante un'immersione nelle acque del Poetto a Cagliari - sardanews : L’immersione, poi la tragedia: così è morto a Cagliari il sub 20enne Gabriele Ibba - vivere_sardegna : L’immersione, poi la tragedia: così è morto a Cagliari il sub 20enne Gabriele Ibba - positanonews : #Cronaca Domenica di fuoco per la Guardia Costiera con 14 interventi, anche un sub a Cetara e altro gommone al “Cav… -