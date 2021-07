Laboratorio di arte e immagine | un esempio di regolamento

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 13 luglio 2021) Ilè ideato non solo come il spazio in cui gli studenti pongono in pratica ciò che hanno appreso a livello teorico per il tramite della sperimentazione ma principalmente come una metodologia didattica innovativa, che può implicare tutte le discipline, in quanto semplifica la personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento che permette agli allievi di procurarsi il “sapere” attraverso il “fare”, restituendo forza all’idea che la scuola è il luogo in cui si “impara ad imparare” per la durata dell’intera vita. L'articolo .