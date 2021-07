Entra nel vivo al Senato la battaglia sul Ddl Zan: numeri in bilico (Di martedì 13 luglio 2021) Il fronte del 'no' - con Lega e Forza Italia in testa - chiede più tempo per una mediazione, per limare il testo e blindarlo. Iv ha annunciato la presentazione di emendamenti. Il rischio è quello del rinvio della discussione e del ritorno in commissione Giustizia Leggi su rainews (Di martedì 13 luglio 2021) Il fronte del 'no' - con Lega e Forza Italia in testa - chiede più tempo per una mediazione, per limare il testo e blindarlo. Iv ha annunciato la presentazione di emendamenti. Il rischio è quello del rinvio della discussione e del ritorno in commissione Giustizia

Entra nel vivo al Senato la battaglia sul Ddl Zan: numeri in bilico

Il fronte del 'no' - con Lega e Forza Italia in testa - chiede più tempo per una mediazione, per limare il testo e blindarlo. Iv ha annunciato la presentazione di emendamenti. Il rischio è quello del ...Un video virale ha mostrato come un uomo prende una palla durante una partita di baseball, quasi lascia cadere il suo bambino, ma in nessun momento fa cadere la sua birra.