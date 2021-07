Cosmo: i suoi concerti non prevedono distanziamenti (Di martedì 13 luglio 2021) Alla fine si tornerà finalmente ad ascoltare buona musica dopo la pandemia che ha bloccato tutto per più di un anno. La musica di Cosmo ritornerà presto in live e la novità sarà che non si dovrà rispettare il distanziamento e si potrà ballare in piedi sentendosi finalmente vicini e felici. In fondo la musica è la condivisione di sentimenti che non sempre si esprime ma che solo quelle note sanno tirare fuori. Rinviato il concerto albanese di Ermal Meta a Tirana Cosmo: quando ci saranno le prime due date? I primi due concerti live di Cosmo a cui si potrà assistere si svolgeranno all’Arena Parco Nord di Bologna ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) Alla fine si tornerà finalmente ad ascoltare buona musica dopo la pandemia che ha bloccato tutto per più di un anno. La musica diritornerà presto in live e la novità sarà che non si dovrà rispettare il distanziamento e si potrà ballare in piedi sentendosi finalmente vicini e felici. In fondo la musica è la condivisione di sentimenti che non sempre si esprime ma che solo quelle note sanno tirare fuori. Rinviato il concerto albanese di Ermal Meta a Tirana: quando ci saranno le prime due date? I primi duelive dia cui si potrà assistere si svolgeranno all’Arena Parco Nord di Bologna ...

