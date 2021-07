Calciomercato Salernitana, arriva Jaroszy?ski. Tentativo per Piccoli (Di martedì 13 luglio 2021) La Salernitana lavora per rinforzare la squadra in vista della Serie A: torna Jaroszynski mentre si fa un Tentativo per Piccoli Pawe? Jaroszy?ski torna alla Salernitana. Il difensore polacco, infatti, è a Salerno dove sosterrà le visite mediche dopo l’accordo con il Genoa: di nuovo in granata dopo lo scorso anno. Come riporta Sky Sport, l’affare è andato in porta. E per l’attacco, dopo le voci su Pettinari e La Gumina, si proverà a fare un Tentativo per Piccoli dell’Atalanta, accostato all’Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Lalavora per rinforzare la squadra in vista della Serie A: torna Jaroszynski mentre si fa unperPawe? Jaroszy?ski torna alla. Il difensore polacco, infatti, è a Salerno dove sosterrà le visite mediche dopo l’accordo con il Genoa: di nuovo in granata dopo lo scorso anno. Come riporta Sky Sport, l’affare è andato in porta. E per l’attacco, dopo le voci su Pettinari e La Gumina, si proverà a fare unperdell’Atalanta, accostato all’Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

