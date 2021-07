Bonus auto usate al via | come funziona e chi può accedere

(Di martedì 13 luglio 2021)al via: per la prima volta il governo punta anche sul mercato delle vetture non nuove,e chi puòNegli ultimi anni ci sono stati diversi incentivi per il settore dell’che vive una fase di profonda crisi. Ma per la prima volta il governo sta per varare una L'articolo proviene da Inews.it.

... l'emendamento stesso non prevedeva in maniera specifica il meccanismo del credito di imposta per le concessionarie che scontavano l'e poi acquisivano questo, non pagando le tasse per la ...Il tanto attesorischia di saltare. Almeno per il momento. Lo sconto del 40 per cento sull'acquisto di una nuovaelettrica per chi ha ISEE inferiore a 30 mila euro si è infatti incagliato nei meandri ...Nell'emendamento dedicato, manca la specificazione del meccanismo del credito di imposta per le concessionarie ...Salta il bonus auto elettriche: problemi burocratici fanno slittare lo sconto del 40% con Isee inferiore a 30 mila euro.