Bonucci è tornato a casa. La moglie torna ad ironizzare sull’astinenza (Di martedì 13 luglio 2021) La moglie del bianconero aveva scritto: "Dopo tanti giorni di ritiro è erotica pure una mollica di pane". Lui in una mossa le dà ragione Leggi su golssip (Di martedì 13 luglio 2021) Ladel bianconero aveva scritto: "Dopo tanti giorni di ritiro è erotica pure una mollica di pane". Lui in una mossa le dà ragione

Advertising

DaniloFeola : Hey @bonucci_leo19 lo sai che da stasera sei tornato a essere uno juventino, si? - MattiaGaudio91 : @Giontoro14 @Marco562017 @MarzolaNicola @FBiasin Appunto. Bonucci è un libero, non un dc. E ti dirò di più, se Chie… - photograser : @MarcoNoel19 @OfficialTozzi Infatti stavamo perdendo… bonucci ha pareggiato solo perché #salvini era andato un atti… - ElSeorPerez1 : @asenalimo @MilanNewsit Ha imparato da Bonucci, tornato alla Rube x vincere UCL perche c'era Ronaldo... ora va dove… - ariele_forti : @ilpuntoebasta All’inizio pensavo di non aver dormito tutta la notte per la vittoria..poi ho capito che era la mia… -