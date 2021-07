ASL Latina: arrivano altre 750 dosi vaccino Pfizer (Di martedì 13 luglio 2021) Grazie ad ulteriori 750 dosi al giorno, la Direzione Strategica dell’ASL di Latina, per un totale di 3000 dosi di vaccino Pfizer messe a disposizione dalla Regione Lazio, ha provveduto ad incrementare le agende di somministrazione del vaccino per i giorni 14, 15, 16 e 17 luglio 2021. Le prenotazioni dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul portale dedicato del sistema sanitario https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/. Le nuove dosi di vaccino vanno ad incrementare e accelerare le iniziative della campagna vaccinale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) Grazie ad ulteriori 750al giorno, la Direzione Strategica dell’ASL di, per un totale di 3000dimesse a disposizione dalla Regione Lazio, ha provveduto ad incrementare le agende di somministrazione delper i giorni 14, 15, 16 e 17 luglio 2021. Le prenotazioni dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul portale dedicato del sistema sanitario https://prenota-covid.regione.lazio.it/. Le nuovedivanno ad incrementare e accelerare le iniziative della campagna vaccinale ...

