Temptation Island 2021 | quante puntate sono e quando finisce il reality | data e orario

(Di lunedì 12 luglio 2021) Siamo appena al terzo appuntamento con, il viaggio nei sentimenti più amato di sempre, ildi Canale 5 più seguito dell’estate. Le coppie, ormai, stanno continuando il loro percorso: i fidanzati e le fidanzate dovranno vivere separati per 21 giorni in due villaggi diversi con tentatori e tentatrici che metteranno a dura prova il loro rapporto. Chi uscirà mano nella mano? E chi, invece, deciderà di percorrere due strade diverse?? Il programma ha preso il via lo scorso 30 ...

Luciano Punzo, Manuela Carriero si è innamorata del tentatore? Luciano Punzo , ex protagonista di Pechino Express in coppia con Gennaro Lillio, è uno dei tentatori di2021 . Il giovane partenopeo ha fin da subiti stretto un forte legame con Manuela Carriero, fidanzata con Stefano Sirena . La ragazza si è confidata con Luciano, rivelando anche ...... una delle coppie protagoniste della nuova edizione di2021 . Non è un caso se proprio la 34enne di Varese abbia deciso di contattare la redazione sperando di poter dare uno '...Il triangolo Federica, Stefano, Manuela sta tenendo gli appassionati di Temptation Island con il fiato sospeso. Forse perché c’è grande curiosità di capire fino a dove si spingerà il fidanzato di ...Temptation Island 2021, diretta terza puntata: Claudia e Ste al falò anticipato. Una coppia a rischio squalifica?. Filippo Bisciglia torna su Canale 5 per scoprire le nuove evoluzioni delle coppie ...