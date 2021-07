Tabellone ATP Bastad 2021, al via Fognini e Musetti. Ruud guida il seeding (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Tabellone completo del torneo ATP 250 di Bastad 2021, al via sulla terra rossa svedese. Tanta Italia protagonista, con quattro azzurri che sono entrati di diritto nel main draw: Fabio Fognini, numero 3 del seeding, attende al secondo turno uno tra Bagnis e Carballes Baena. Lorenzo Musetti, sesta testa di serie, esordirà invece con un qualificato mentre Salvatore Caruso se la vedrà con il ceco Jiri Vesely. Infine Marco Cecchinato sarà opposto a Richard Gasquet, numero 5 del seeding che è guidato da Casper Ruud e Cristian Garin. Il ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Ilcompleto del torneo ATP 250 di, al via sulla terra rossa svedese. Tanta Italia protagonista, con quattro azzurri che sono entrati di diritto nel main draw: Fabio, numero 3 del, attende al secondo turno uno tra Bagnis e Carballes Baena. Lorenzo, sesta testa di serie, esordirà invece con un qualificato mentre Salvatore Caruso se la vedrà con il ceco Jiri Vesely. Infine Marco Cecchinato sarà opposto a Richard Gasquet, numero 5 delche èto da Caspere Cristian Garin. Il ...

