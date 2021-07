Mancini: “Abbiamo fatto abbracciare di nuovo la nostra gente. La vittoria è per loro” (Di lunedì 12 luglio 2021) Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato all’incontro al Quirinale con il il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Queste le parole del tecnico: “Abbiamo vissuto una serata di festa per tutto il Paese, che è potuto tornare ad abbracciarsi. Non nascondo l’orgoglio e l’emozione di quello che siamo riusciti a fare. Questa vittoria la dedichiamo a tutti gli italiani, che dopo 18 mesi hanno potuto finalmente festeggiare per una gioia. Siamo felicissimi. Il Paese è finalmente tornato a festeggiare, siamo soddisfatti di aver dato emozioni, scrivendo una delle pagine più belle del nostro calcio. La vittoria la ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021) Il CT della Nazionale, Roberto, ha parlato all’incontro al Quirinale con il il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Queste le parole del tecnico: “vissuto una serata di festa per tutto il Paese, che è potuto tornare ad abbracciarsi. Non nascondo l’orgoglio e l’emozione di quello che siamo riusciti a fare. Questala dedichiamo a tutti gli italiani, che dopo 18 mesi hanno potuto finalmente festeggiare per una gioia. Siamo felicissimi. Il Paese è finalmente tornato a festeggiare, siamo soddisfatti di aver dato emozioni, scrivendo una delle pagine più belle del nostro calcio. Lala ...

