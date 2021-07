La Fracture, la recensione: la Francia spaccata in due (Di lunedì 12 luglio 2021) La recensione de La Fracture: in concorso a Cannes 2021, la commedia amara di Catherine Corsini riflette con disincanto sulle divergenze sociali di una Francia spaccata a metà. C'è un'immagine che rimane negli occhi mentre scriviamo questa recensione de La Fracture: due donne sdraiate su un letto d'ospedale, accovacciate l'una vicina all'altra per darsi manforte. Un fotogramma molto simile a quello "iconico" de La pazza gioia, ed è curioso come Valeria Bruni Tedeschi sia il fil rouge che accomuna i due frame. Rimane questa immagine, è vero, eppure di vicinanza autentica in La ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 luglio 2021) Lade La: in concorso a Cannes 2021, la commedia amara di Catherine Corsini riflette con disincanto sulle divergenze sociali di unaa metà. C'è un'immagine che rimane negli occhi mentre scriviamo questade La: due donne sdraiate su un letto d'ospedale, accovacciate l'una vicina all'altra per darsi manforte. Un fotogramma molto simile a quello "iconico" de La pazza gioia, ed è curioso come Valeria Bruni Tedeschi sia il fil rouge che accomuna i due frame. Rimane questa immagine, è vero, eppure di vicinanza autentica in La ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? La Fracture, la recensione: la Francia spaccata in due - infoitcultura : Cannes 2021, Le Fracture, recensione del film di Catherine Corsini - MadMassit : CANNES 74: La fracture di #CatherineCorsini con #ValeriaBruniTedeschi e #MarinaFoïs la recensione @Festival_Cannes… - _Cinemaniaci : RT @RedazioneFilmTv: #SpecialeCinerama - tutti i film in concorso a Cannes 2021 #cannes74 #06 - La fracture di Catherine Corsini, recension… - ronniehowlett3 : RT @RedazioneFilmTv: #SpecialeCinerama - tutti i film in concorso a Cannes 2021 #cannes74 #06 - La fracture di Catherine Corsini, recension… -