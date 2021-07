Gran Turismo 7 per PS5 e PS4, sul sito PlayStation spunta la beta (Di lunedì 12 luglio 2021) Sappiamo che Gran Turismo 7 sta per arrivare nel 2022, sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4 e a quanto pare non ci verrà molto prima che i giocatori riescano a testarlo. Sony infatti sembra stia dando la possibilità ai giocatori di provare in un futuro non troppo lontano il nuovo capitolo corsistico, attraverso una presunta versione beta. Attraverso il portale Experience PlayStation, l'azienda facilita l'accesso a una campagna per ottenere la chiave di accesso alla beta di Gran Turismo 7 su PS5. I passaggi da seguire sono molto ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021) Sappiamo che7 sta per arrivare nel 2022, sia su5 che su4 e a quanto pare non ci verrà molto prima che i giocatori riescano a testarlo. Sony infatti sembra stia dando la possibilità ai giocatori di provare in un futuro non troppo lontano il nuovo capitolo corsistico, attraverso una presunta versione. Attraverso il portale Experience, l'azienda facilita l'accesso a una campagna per ottenere la chiave di accesso alladi7 su PS5. I passaggi da seguire sono molto ...

