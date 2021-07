(Di lunedì 12 luglio 2021)di una cisterna di gas gpl in un'abitazione di strada Le Spiagge a, attorno alle 18. La proprietaria di casa, una, è rimasta gravemente ustionata ed è stata trasportata con ...

Advertising

gazzettaparma : Esplosione a Borgotaro, gravissima una donna -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Borgotaro

ParmaToday

di una cisterna di gas gpl in un'abitazione di strada Le Spiagge a, attorno alle 18. La proprietaria di casa, una donna, è rimasta gravemente ustionata ed è stata trasportata con ...di una cisterna di gas gpl in un'abitazione di strada Le Spiagge a, attorno alle 18. La proprietaria di casa, una donna, è rimasta gravemente ustionata ed è stata trasportata con ...Esplosione di una cisterna di gas gpl in un'abitazione di strada Le Spiagge a Borgotaro, attorno alle 18. La proprietaria di casa, una donna, è rimasta gravemente ustionata ed è stata trasportata con ...