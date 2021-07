Crash test Euro NCAP, quattro stelle per Kangoo e Mokka (Di lunedì 12 luglio 2021) Renault Kangoo e Opel Mokka sono i nuovi modelli analizzati nella terza serie di test Euro NCAP 2021 . Entrambe conquistano quattro stelle . La Mercedes - Benz GLA e la EQ EQA elettrica ricevono la ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Renaulte Opelsono i nuovi modelli analizzati nella terza serie di2021 . Entrambe conquistano. La Mercedes - Benz GLA e la EQ EQA elettrica ricevono la ...

Ultime Notizie dalla rete : Crash test Crash test Euro NCAP, quattro stelle per Kangoo e Mokka Se da una parte Renault Kangoo ha ottenuto buoni risultati nei crash test , dall'altra la moderata protezione offerta nelle prove di urto laterale le ha impedito di conseguire il punteggio massimo . ...

Cupra Leon, punteggio massimo ai test Euro NCAP ...ultimi test Euro NCAP. I sistemi di sicurezza di bordo includono la frenata di emergenza autonoma, il riconoscimento della segnaletica stradale, Traffic Jam Assist, Light Assist e Pre - Crash ...

Crash Test, da EuroNCAP quattro stelle per Mokka e Kangoo La Stampa Crash test Euro NCAP, quattro stelle per Kangoo e Mokka Crash test Euro NCAP, quattro stelle per Kangoo e Mokka. Mercedes-Benz GLA e EQ EQA elettrica cinque stelle 2019. Cupra Leon cinque stelle 2020 e VW Tiguan eHybrid cinque stelle 2016 ...

Crash Test, da EuroNCAP quattro stelle per Mokka e Kangoo L’ente indipendente per la sicurezza europeo ha puntato il dito in particolare contro la seconda generazione del suv Opel per la mancanza di sistemi di sicurezza definiti “fondamentali” ...

