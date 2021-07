Covid, Macron: obbligo vaccini per chi è a contatto con fragili (Di lunedì 12 luglio 2021) "Il vaccino sarà obbligatorio per coloro che sono a contatto con persone fragili" e dal "15 settembre ci saranno controlli e sanzioni", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) "Il vaccino sarà obbligatorio per coloro che sono acon persone" e dal "15 settembre ci saranno controlli e sanzioni", ha detto il presidente francese Emmanuelparlando alla ...

