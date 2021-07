Wimbledon, ahinoi ha vinto il più forte. Djokovic ha battuto un ammirevole Berrettini (Di domenica 11 luglio 2021) Ha vinto il più forte, per nostra sfortuna. Novak Djokovic ha conquistato il suo sesto Wimbledon (terzo consecutivo). E ora è a un passo dalla conquista del Grande Slam, gli manca la vittoria ai prossimi Us Open. Djokovi ha battuto Berrettini in quattro set dopo aver perso il primo al tie-break 7-6. C’è poco da dire a Berrettini che ha cominciato male la partita, con tantissimi errori gratuiti. Ha poi avuto la forza di recuperare un break, di issarsi a tie-break e di vincerlo. A questo punto, però, è cominciata un’altra partita. Il serbo ha alzato l’asticella, come avviene ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 luglio 2021) Hail più, per nostra sfortuna. Novakha conquistato il suo sesto(terzo consecutivo). E ora è a un passo dalla conquista del Grande Slam, gli manca la vittoria ai prossimi Us Open. Djokovi hain quattro set dopo aver perso il primo al tie-break 7-6. C’è poco da dire ache ha cominciato male la partita, con tantissimi errori gratuiti. Ha poi avuto la forza di recuperare un break, di issarsi a tie-break e di vincerlo. A questo punto, però, è cominciata un’altra partita. Il serbo ha alzato l’asticella, come avviene ...

