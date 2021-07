Raffaella Carrà, svelato l’ultimo bellissimo gesto prima della morte: “È il momento di renderlo pubblico” (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo la scomparsa improvvisa di Raffaella Carrà, sono in molti a ricordare la grande cantante e personaggio televisivo. Tra questi anche un’associazione che aveva molto a cuore, come dimostrato dalle numerose donazioni fatte nel corso degli anni. L’ultima poche settimane prima della morte: Raffaella Carrà non ha voluto venisse pubblicizzata, ma per il responsabile della Confraternita è arrivato il momento di farlo. Raffaella Carrà, le tante donazioni alla Confraternita di Misericordia di Porto S. ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo la scomparsa improvvisa di, sono in molti a ricordare la grande cantante e personaggio televisivo. Tra questi anche un’associazione che aveva molto a cuore, come dimostrato dalle numerose donazioni fatte nel corso degli anni. L’ultima poche settimanenon ha voluto venisse pubblicizzata, ma per il responsabileConfraternita è arrivato ildi farlo., le tante donazioni alla Confraternita di Misericordia di Porto S. ...

