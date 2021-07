La maledizione della finale persa in casa continua Terzo flop dal 2004

(Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Ladegli europei incolpisce ancora: l'Inghilterra battuta a Wembley è la terza vittima del nuovo millennio. Nelil Portogallo era stato sconfitto dalla Grecia 1-0 allo stadio Da Luz di Lisbona e nel 2016 la Francia si era dovuta inchinare proprio al Portogallo per 1-0 ai supplementari allo Stade de France. La vittoria dell'Italia nelladegli Europei di calcio contro l'Inghilterra è in apertura dei principali siti di informazione britannici. "Gloria per l'Italia dopo aver sconfitto l'Inghilterra ai rigori", titola il Guardian. Sul sito ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Intanto la finale degli europei in casa colpisce ancora: l'Inghilterra battuta a Wembley è la terza vittima del nuovo millennio. Nel 2004 il Portogallo era stato sconfitto dalla ...