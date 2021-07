In bocca al lupo, Katia Serra! Una telecronista per i maschi è una svolta, non solo per il calcio (Di domenica 11 luglio 2021) Nella disciplina più amata al mondo e al contempo più ingabbiata negli stereotipi arriva, per la finale degli Europei 2021, il capolinea per un altro tabù: sarà una donna, Katia Serra, a fare il commento tecnico della attesissima finale, Italia-Inghilterra. Se per qualche occasione simile la distrazione era ammessa, qui no. Se ne sono proprio accorti tutti e in particolare giornali, tv e web che hanno riportato la notizia come se fosse davvero una cosa straordinaria: è in effetti lo è. Seppur commentatrice tecnica e non prima telecronista principale (e non è certo poco), il traguardo della Serra segna una svolta nella nazione dove, non più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Nella disciplina più amata al mondo e al contempo più ingabbiata negli stereotipi arriva, per la finale degli Europei 2021, il capolinea per un altro tabù: sarà una donna,Serra, a fare il commento tecnico della attesissima finale, Italia-Inghilterra. Se per qualche occasione simile la distrazione era ammessa, qui no. Se ne sono proprio accorti tutti e in particolare giornali, tv e web che hanno riportato la notizia come se fosse davvero una cosa straordinaria: è in effetti lo è. Seppur commentatrice tecnica e non primaprincipale (e non è certo poco), il traguardo della Serra segna unanella nazione dove, non più ...

Advertising

Alitalia : In partenza da Roma Fiumicino per Tokyo l' @ItaliaTeam_it a cui facciamo il nostro grande in bocca al lupo per le… - ItalyinLDN : #Wimbledon2021 In bocca al lupo a @MattBerrettini ???? per la storica finale di oggi (2pm ????/3pm ????) contro… - RobertoBurioni : Le nuove varianti sono un problema molto grave. Ma solo per chi non ha completato il ciclo di vaccinazione con un v… - GisellaRossa : RT @iacopo_melio: In questa foto, scattata durante il torneo di Nizza, Matteo Berrettini indossa una maglietta con scritto “Black Lives Mat… - Th0mLMX : RT @lmitaupdates: In bocca al lupo ai nostri @azzurri per la finale di #EURO2020! ???????????? -