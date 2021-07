Europei: Jesi in fibrillazione, Mancio orgoglio città (Di domenica 11 luglio 2021) C'è grande attesa a Jesi, la città del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, per la finale di stasera tra Italia e Inghilterra. "Oggi è il mio compleanno, compio 18 anni e la vittoria ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 11 luglio 2021) C'è grande attesa a, ladel commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, per la finale di stasera tra Italia e Inghilterra. "Oggi è il mio compleanno, compio 18 anni e la vittoria ...

Advertising

AnsaMarche : Europei: in bocca al lupo amici Jesi a ct, 'Grazie ragazzi'. Gruppo amici Mancini in pizzeria 'rito' per seguire la… - AnsaMarche : Europei: Jesi in fibrillazione, Mancio orgoglio città. Attesa finale tra maglie azzurre e mega-poster con foto ct - ippolitipaolo74 : Europei: Jesi in fibrillazione, Mancio orgoglio città - ansa_marche : Europei: Jesi in fibrillazione, Mancio orgoglio città - infoitsport : JESI / Europei: la finale davanti ai maxischermi tifando gli Azzurri del Mancio -