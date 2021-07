Dubbi sul vice Di Lorenzo: ci sono due opzioni (Di domenica 11 luglio 2021) Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Napoli è in attesa di capire chi sarà l'alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra della difesa, ora che il contratto di Elseid Hysaj è scaduto, con l'albanese che si è accasato alla Lazio. Tornerà invece in organico Kevin Malcuit, che era in prestito alla Fiorentina e sarà valutato nel ritiro di Dimaro da Luciano Spalletti. Sarà il tecnico azzurro a decidere se confermare il francese o andare alla ricerca di un altro terzino destro. Leggi su spazionapoli (Di domenica 11 luglio 2021) Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Napoli è in attesa di capire chi sarà l'alternativa a Giovanni Disulla fascia destra della difesa, ora che il contratto di Elseid Hysaj è scaduto, con l'albanese che si è accasato alla Lazio. Tornerà invece in organico Kevin Malcuit, che era in prestito alla Fiorentina e sarà valutato nel ritiro di Dimaro da Luciano Spalletti. Sarà il tecnico azzurro a decidere se confermare il francese o andare alla ricerca di un altro terzino destro.

Advertising

SardoSardo7 : @pecosbi52896272 @STFU_u2 @liliaragnar @JordanJesus02 Evita di renderti ridicolo l'ignorante sei tu che ignori la s… - MakeDavero : RT @angelobaldinell: Qualcuno aveva dubbi sul fatto che il Rignanese fosse di DX? - Pazzotiodio : @dariodalb10 Sul volare in alto ed in mondi alternativi al reale concordo con te, ma sul gufare ho un po' di dubbi - leftsideomyback : RT @Shadowmere16: @Napalm51 La vera battaglia da fare sarebbe sul lessico. Abbiamo consentito che si narrasse il covid come una guerra, con… - Simo07827689 : RT @angelobaldinell: Qualcuno aveva dubbi sul fatto che il Rignanese fosse di DX? -