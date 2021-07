Cannes 2021: Sean Penn sul red carpet con i figli Dylan e Hopper (FOTO) (Di domenica 11 luglio 2021) Sean Penn è tornato al Festival di Cannes per presentare Flag Day ed è apparso sul red carpet con i figli Dylan e Hopper. Sean Penn è tornato al Festival di Cannes e ha reso la proiezione di Flag Day, un film in cui interpreta un padre rapinatore che cerca di riconquistare la fiducia della figlia, un vero e proprio affare di famiglia: l'attore ha posato sul tappeto rosso con i suoi figli: Dylan, 30 anni, e Hopper, 27 anni. Penn, regista e ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 luglio 2021)è tornato al Festival diper presentare Flag Day ed è apparso sul redcon iè tornato al Festival die ha reso la proiezione di Flag Day, un film in cui interpreta un padre rapinatore che cerca di riconquistare la fiducia dellaa, un vero e proprio affare di famiglia: l'attore ha posato sul tappeto rosso con i suoi, 30 anni, e, 27 anni., regista e ...

