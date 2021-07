Xiaomi brevetta un nuovo smartphone con design a conchiglia

Advertising

infoitscienza : Xiaomi brevetta la ricarica wireless 'doppia' - telefoninonet : Xiaomi brevetta uno smartphone simile al Galaxy Z Flip - andreastoolbox : Xiaomi brevetta la ricarica wireless 'doppia' | Libero Tecnologia - AnGeL3DaRk3 : RT @MiuiBlog: ?? NEWS - #Xiaomi brevetta nuovo sistema di ricarica wireless per smartphone pieghevoli #MiMixFold2 ?? Info qui - MiuiBlog : ?? NEWS - #Xiaomi brevetta nuovo sistema di ricarica wireless per smartphone pieghevoli #MiMixFold2 ?? Info qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi brevetta

Telefonino.net

: il brevetto sulla ricarica wireless La stampa cinese ha scovato un brevetto richiesto dagià nel 2020 che dovrebbe risolvere questo problema in modo molto semplice: mettere una bobina ...Il dispositivo mostrato dal brevetto diè senza dubbio molto interessante, ma una sua effettiva realizzazione potrebbe rivelarsi poco pratica . Bisognerà attendere il futuro per scoprire se ...La cosa interessante è che Mi Mix Fold non ha la ricarica wireless, ma solo quella cablata. La soluzione Xiaomi è semplice ma geniale. Come i magneti utilizzati da Apple sui suoi caricatori MagSafe e ...Stando a quanto si apprende, sembra che Xiaomi abbia brevettato un pad per la ricarica rapida wireless degli smartphone pieghevoli. Xiaomi ha appena brevettato una nuova tecnologia di ricarica ...