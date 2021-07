Wimbledon 2021: Berrettini-Djokovic su TV8, i precedenti recenti delle finali Slam con italiani in chiaro (Di sabato 10 luglio 2021) La notizia è di pochi minuti fa: Matteo Berrettini e Novak Djokovic li vedremo anche in chiaro su TV8. La finale maschile di Wimbledon, dunque, sarà visibile per tutti: una decisione tutta interna al gruppo Sky Italia, che sfrutta il canale che normalmente diffonde una buona fetta dei contenuti che approdano sul satellite. Questa scelta va in sostanziale continuità con quanto messo in atto dal panorama televisivo italiano dal 2010 (primo anno in cui la questione si è posta) a oggi. L’anno citato, infatti, è quello della finale femminile del Roland Garros tra Francesca Schiavone e Samantha Stosur, della quale l’annuncio ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) La notizia è di pochi minuti fa: Matteoe Novakli vedremo anche insu TV8. La finale maschile di, dunque, sarà visibile per tutti: una decisione tutta interna al gruppo Sky Italia, che sfrutta il canale che normalmente diffonde una buona fetta dei contenuti che approdano sul satellite. Questa scelta va in sostanziale continuità con quanto messo in atto dal panorama televisivo italiano dal 2010 (primo anno in cui la questione si è posta) a oggi. L’anno citato, infatti, è quello della finale femminile del Roland Garros tra Francesca Schiavone e Samantha Stosur, della quale l’annuncio ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON BATTUTO HURKACZ IN 4 SET (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) ?… - ilpost : Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon - SkyTG24 : Matteo #Berrettini entra nella storia del #tennis italiano: con la vittoria su Hubert Hurkacz l’azzurro numero 9 de… - MariaNicola2 : RT @Primaonline: La straordinaria finale di Wimbledon tra Berrettini e Djokovic in chiaro su TV8 - lucaccini_carla : RT @SimoneMoriOff: Wimbledon, Berrettini per tutti: Sky trasmette la finale in chiaro. Djokovic: 'Spero che l'Italia vinca solo a Wembley'… -