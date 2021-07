Processo penale | la riforma e le donne che subiscono violenza

(Di sabato 10 luglio 2021) La prima impressione è stata negativa. Le associazioni che lottano per i diritti delle donne hanno visto penalizzazioni per chi subisce violenza nel testo di riforma processo penale. Immediati sono state le segnalazioni delle criticità nel Ddl 2435 da parte di D.i.Re, donne in rete contro la violenza.

robertalombardi : Siamo al gioco dell'oca: la riforma del processo penale del M5S aveva ridimensionato la prescrizione, garantendo co… - Etruria72 : Draghi, per volere di Berlusconi stanno stravolgendo la riforma del processo penale! Poche chiacchiere, questa é la… - Antongiulio2 : RT @RoccoTodero: Ti auguro processo penale per stupidaggine,avversari politici che pestano tua dignità davanti ai cittadini,dibattimento in… - Domenic55547198 : @marcotravaglio @globeroma Si una bella STORIA. CONTE PAGHI 100 MILIONI DI RISARCIMENTO E POI ASPETTIAMO IL PROCESS… - zazoomblog : Md: «Bene il nuovo processo penale. Ma serve anche un’amnistia» - #«Bene #nuovo #processo #penale. -

... ha preteso l'unità e l'appoggio formale dei 5 Stelle alla riforma della giustizia, uno dei ... Proprio ieri c'è stata la prima udienza delal figlio di Grillo, per uno stupro di due anni ..."Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità gli emendamenti governativi al disegno di legge recante 'delega al Governo per l'efficienza dele disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello' (A. C. 2435) proposti dal Ministro della giustizia, Marta Cartabia". RIFORMA ...«C'è ancora - spiega Antonio Tajani a proposito della riforma Cartabia - una serie di questioni che riguardano lo snellimento del processo penale che andrebbero risistemate, ma si può fare un maxi ...Giustizia, Conte: Non canterei vittoria sulla riforma. Apprezzo il lavoro che ha fatto la ministra Cartabia, si è molto impregnata ...