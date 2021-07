Harry Kane: «Voglio giocare contro i più forti al mondo, siamo carichi» (Di sabato 10 luglio 2021) Harry Kane parla alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’Italia: le parole del centravanti dell’Inghilterra Il capitano della Nazionale inglese ha parlato in conferenza stampa prima della sfida tra Italia e Inghilterra. BONUCCI-CHIELLINI – «Sono due grandi difensori, hanno esperienza nelle grandi gare. Ho già giocato contro di loro, Voglio giocare contro i migliori al mondo. Non sarà una gara solo tra di me e loro». FINALE – «Abbiamo abbattuto barriere su barriere in questo torneo. Vedere i tifosi per la strada, vederli fuori dall’hotel, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021)parla alla vigilia della finale di Euro 2020l’Italia: le parole del centravanti dell’Inghilterra Il capitano della Nazionale inglese ha parlato in conferenza stampa prima della sfida tra Italia e Inghilterra. BONUCCI-CHIELLINI – «Sono due grandi difensori, hanno esperienza nelle grandi gare. Ho già giocatodi loro,i migliori al. Non sarà una gara solo tra di me e loro». FINALE – «Abbiamo abbattuto barriere su barriere in questo torneo. Vedere i tifosi per la strada, vederli fuori dall’hotel, ...

