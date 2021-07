Civitavecchia, bloccato traffico di cocaina diretto nella Capitale: eseguite 7 misure cautelari (Di sabato 10 luglio 2021) Un fiorente giro di droga che si muoveva tra Civitavecchia e la Capitale è stato individuato e, oggi, sgominato dagli agenti della squadra di polizia di stato. La prolungata attività di indagine è nata sul finire del 2020 a seguito di un sequestro di droga realizzato a Civitavecchia, dagli uomini del Commissariato. Da lì è iniziata la laboriosa indagine investigativa, supportata anche da intercettazioni telefoniche e ambientali, inizialmente diretta dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia e poi passate sotto la direzione della Procura capitolina. Una volta ricostruito un solido quadro sull’illecita attività di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021) Un fiorente giro di droga che si muoveva trae laè stato individuato e, oggi, sgominato dagli agenti della squadra di polizia di stato. La prolungata attività di indagine è nata sul finire del 2020 a seguito di un sequestro di droga realizzato a, dagli uomini del Commissariato. Da lì è iniziata la laboriosa indagine investigativa, supportata anche da intercettazioni telefoniche e ambientali, inizialmente diretta dalla Procura della Repubblica die poi passate sotto la direzione della Procura capitolina. Una volta ricostruito un solido quadro sull’illecita attività di ...

